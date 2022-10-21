В Иране государственные войска убили школьника во время протестов

В ходе антиправительственных протестов в иранском городе Мешхеде военные застрелили 17-летнего школьника.

По информации BBC, мальчика застрелили с близкого расстояния. Согласно врачебному заключению, оно составило менее 1 м.

Отец мальчика опубликовал в соцсетях запись его похорон и заявил, что его сыну выпустили 24 пули в живот.

Протесты в Иране продолжаются с сентября. Причиной стала смерть 22-летней девушки Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией.