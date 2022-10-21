Бывший британский министр посоветовал Борису Джонсону вернуться на пляж вместо участия в выборах
2022-10-21
03:33
Бывший британский министр по вопросам выхода страны из Евросоюза, представитель Консервативной партии Дэвид Дэвис посоветовал Борису Джонсону вернуться на пляж.
Во время радиоэфира Дэвис заявил, что Джонсон не подходит для работы премьер-министром в нынешних условиях.
Он также отметил, что сейчас в Великобритании существуют серьезные экономические проблемы, которые требуют решения.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон, который сейчас находится в отпуске за границей, планирует в выходные вернуться в страну и претендовать на пост премьер-министра.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Арестович: Украина может остаться без света, воды и тепла на месяцы
Премьер-министр Финляндии заявляет, что договорилась с Венгрией и Турцией о вступлении страны в НАТО
Столтенберг: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО до конца года
Филиппины отказались от российских вертолетов и купят вместо них американские
Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства