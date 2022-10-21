Илону Маску понравилось, как Медведев потроллил Лиз Трасс
2022-10-21
03:39
Илону Маску понравился комментарий заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу отставки Лиз Трасс.
Медведев написал в Twitter: «Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук». Это отсылка к шутке британцев, которые делали ставки, что произойдет раньше: завянет салат латук или Трасс уйдет в отставку.
Илон Маск назвал этот комментарий Медведева «хорошим троллингом».
Лиз Трасс занимала должность премьер-министра всего 45 дней – минимальный срок в британской истории. 20 октября она объявила о своей отставке.
Опубликовано: Светлана Репина
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