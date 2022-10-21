СБУ объявила в розыск президента Беларуси Александра Лукашенко
2022-10-21
07:56
В пятницу СБУ сообщила о начале оперативно-розыскных мероприятий в отношении Александра Лукашенко.
Пресс-служба СБУ уведомляет, что ведомство стало инициатором розыска белорусского президента Александра Лукашенко, личная информация которого опубликована на сайте Службы безопасности Украины в разделе "Розыск".
Сотрудники СБУ не раскрывают деталей дела, по которым Лукашенко разыскивают в Украине, однако 20 октября стало известно, что СНБО и Владимир Зеленский наряду с санкциями против Сергея Лаврова и его родственников ввели санкции против жены Лукашенко.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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