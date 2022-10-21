СБУ объявила в розыск президента Беларуси Александра Лукашенко

В пятницу СБУ сообщила о начале оперативно-розыскных мероприятий в отношении Александра Лукашенко.

Пресс-служба СБУ уведомляет, что ведомство стало инициатором розыска белорусского президента Александра Лукашенко, личная информация которого опубликована на сайте Службы безопасности Украины в разделе "Розыск".

Сотрудники СБУ не раскрывают деталей дела, по которым Лукашенко разыскивают в Украине, однако 20 октября стало известно, что СНБО и Владимир Зеленский наряду с санкциями против Сергея Лаврова и его родственников ввели санкции против жены Лукашенко.