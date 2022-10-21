Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара

Утром пятницы в Киеве и ряде областей Украины объявлена масштабная воздушная тревога.

Утром 21 октября около 8:00 по московскому времени украинские Telegram-каналы новостной направленности сообщили, что в Киеве и Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях объявлена тревога.

По данным СМИ, объявление воздушной тревоги связано с риском масштабного пуска ракет со стороны России по территории Украины, однако сами ракетные удары ещё не произошли.

Ряд других источников сообщают, что российские войска запустили ракеты в сторону Украины из Херсона, который вошёл в состав РФ по итогам референдума.