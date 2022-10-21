В Харькове раздались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине

Утром 21 октября в украинском городе Харьков прозвучала серия громких взрывов.

Утром пятницы украинские Telegram-каналы сообщили, что из-за риска ракетных ударов со стороны армии России в Киеве и большинстве центральных областей Украины сработали сигналы, оповещающие о воздушной тревоге в стране.

СМИ утверждают, что через десять минут после объявления воздушной тревоги в Украине в Харькове прозвучала серия взрывов, после которой очевидцы смогли наблюдать задымление в городе.

Местные жители публикуют ряд видео, снятых рядом с местом падения российских ракет, которые свидетельствуют о том, что пострадать мог харьковский мост.