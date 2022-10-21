Илон Маск похвалил Медведева за «хороший троллинг» над Лиз Трасс

Американский предприниматель Илон Маск поддержал комментарий Дмитрия Медведева в адрес Лиз Трасс, которая ушла в отставку с должности премьер-министра Британии.

В ночь на 21 октября Илон Маск ответил в Twitter экс-президенту России Дмитрию Медведеву, который поздравил салат-латук с победой над Лиз Трасс, покинувшей пост британского премьер-министра.

Примечательно, что после избрания Трасс на данный пост букмекеры начали принимать ставки на тему того, испортится ли салат-латук за 35 дней или же быстрее уволят Трасс.

Маск оценил юмор Медведева, назвав его примером "очень хорошего троллинга", позднее спросив у бывшего президента, как обстоят дела российской армии на Бахмутском направлении.