Илон Маск похвалил Медведева за «хороший троллинг» над Лиз Трасс
2022-10-21
08:19
Американский предприниматель Илон Маск поддержал комментарий Дмитрия Медведева в адрес Лиз Трасс, которая ушла в отставку с должности премьер-министра Британии.
В ночь на 21 октября Илон Маск ответил в Twitter экс-президенту России Дмитрию Медведеву, который поздравил салат-латук с победой над Лиз Трасс, покинувшей пост британского премьер-министра.
Примечательно, что после избрания Трасс на данный пост букмекеры начали принимать ставки на тему того, испортится ли салат-латук за 35 дней или же быстрее уволят Трасс.
Маск оценил юмор Медведева, назвав его примером "очень хорошего троллинга", позднее спросив у бывшего президента, как обстоят дела российской армии на Бахмутском направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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