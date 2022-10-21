Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27

Британский депутат Люк Поллард просит Лондон избегать эскалации в отношении с Россией после того, как российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону самолёта британских ВВС.

21 октября газета The Sun опубликовала интервью с представителем парламента Великобритании Люком Поллардом, который рассказ о недавнем случае, когда российский истребитель Су-27 выпустил ракету в сторону военного самолёта британских ВВС.

По мнению Полларда, данный инцидент является важным напоминанием для всего мира, почему крупным военным державам следует избегать эскалации во взаимоотношениях.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес провёл телефонную беседу с российским коллегой Сергеем Шойгу, обсудив с ним случай с Су-27.