Кожу татуированного сына актрисы Елены Яковлевой поразила пузырчатая инфекция

На теле Дениса Шальных появились странные пузыри, кожа приобрела землянистый оттенок. Позже Шальных признался, что это признаки некого заболевания.

Денис Шальных признался, что его кожу поразила непонятная инфекция. Покровы на теле сына актрисы Елены Яковлевой разъедает черная краска, и это не единственная проблема молодого человека, сообщает 5-tv.ru.

Дни.ру при этом напоминают, что за выходками Дениса с ранних лет с особым интересом следили россияне.

Дело в том, что Шальных увлекся татуировками, что сильно нервировало его звездную маму. Актриса долго уговаривала сына свести изображение гроба, которое было выбито прямо на лице.

А потом Денис пристрастился к бодибилдингу, раскачав свое тело. Он часто показывал подписчикам растущие на татуированном теле мускулы, и поклонники увидели что-то неладное.

На теле стали бодибилдера появились странные пузыри, и кожа приобрела землянистый оттенок. Позже Шальных признался, что это признаки некого заболевания, но какого именно - не сказал.

К слову, Шальных выложил в соцсетях новую фотографию, где похвастаться новой татуировкой — черным рисунком на шее.