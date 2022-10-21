WP: Украина испытывает нехватку ПВО для прикрытия каждой области страны

Информационное агентство The Washington Post уведомляет, что украинским войскам критически не хватает систем противовоздушной обороны.

Американская газета The Washington Post утверждает, что украинские политики и военные признают нехватку систем противовоздушной обороны в Украине, что не позволяет ВСУ прикрывать небо от ракетных атак в каждой области страны.

Капитан украинской армии Владимир Климин недавно сообщил, что российская разведка эффективно использует разведданные о ландшафте Украины, применяя эти сведения при планировании массированных ударов.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников публично обратился к Израилю с просьбой о поставках Киеву систем ПВО, однако израильский коллега Резникова Бени Ганц ответил отказом.