WP: Украина испытывает нехватку ПВО для прикрытия каждой области страны

2022-10-21

08:52

Информационное агентство The Washington Post уведомляет, что украинским войскам критически не хватает систем противовоздушной обороны.

Американская газета The Washington Post утверждает, что украинские политики и военные признают нехватку систем противовоздушной обороны в Украине, что не позволяет ВСУ прикрывать небо от ракетных атак в каждой области страны.

Капитан украинской армии Владимир Климин недавно сообщил, что российская разведка эффективно использует разведданные о ландшафте Украины, применяя эти сведения при планировании массированных ударов.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников публично обратился к Израилю с просьбой о поставках Киеву систем ПВО, однако израильский коллега Резникова Бени Ганц ответил отказом.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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