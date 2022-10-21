WP: Украина испытывает нехватку ПВО для прикрытия каждой области страны
2022-10-21
08:52
Информационное агентство The Washington Post уведомляет, что украинским войскам критически не хватает систем противовоздушной обороны.
Американская газета The Washington Post утверждает, что украинские политики и военные признают нехватку систем противовоздушной обороны в Украине, что не позволяет ВСУ прикрывать небо от ракетных атак в каждой области страны.
Капитан украинской армии Владимир Климин недавно сообщил, что российская разведка эффективно использует разведданные о ландшафте Украины, применяя эти сведения при планировании массированных ударов.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников публично обратился к Израилю с просьбой о поставках Киеву систем ПВО, однако израильский коллега Резникова Бени Ганц ответил отказом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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