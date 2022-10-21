Маск: рецессия в США продлится до весны 2024 года
2022-10-21
08:57
Илон Маск обнародовал свой прогноз по окончанию экономического кризиса в Соединённых Штатах.
21 октября американский бизнесмен Илон Маск опубликовал новое сообщение в социальной сети Twitter, где публично заявил, что по его личному мнению, экономическая рецессия в США будет завершена весной 2024 года.
До этого президент Соединённых Штатов Джо Байден также признал, что наступление рецессии в американском государстве неизбежно, однако она не станет слишком опасной для экономики страны.
Примечательно, что после решения Байдена о введении санкций против российской нефти уровень инфляции США поднялся до максимума за последние 40 лет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Bloomberg: Белый дом проверит сделки Илона Маска из-за слов про Украину
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Крупалла: Германия вынуждена покупать российский газ у других стран
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней