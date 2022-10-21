Маск: рецессия в США продлится до весны 2024 года

Илон Маск обнародовал свой прогноз по окончанию экономического кризиса в Соединённых Штатах.

21 октября американский бизнесмен Илон Маск опубликовал новое сообщение в социальной сети Twitter, где публично заявил, что по его личному мнению, экономическая рецессия в США будет завершена весной 2024 года.

До этого президент Соединённых Штатов Джо Байден также признал, что наступление рецессии в американском государстве неизбежно, однако она не станет слишком опасной для экономики страны.

Примечательно, что после решения Байдена о введении санкций против российской нефти уровень инфляции США поднялся до максимума за последние 40 лет.