Маск спрогнозировал, как долго продлится рецессия в экономике США

Илон Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике Соединенных Штатах Америки.

В пятницу утром РИА Новости сообщили, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отвечая на вопросы пользователей в Twitter предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Америка может столкнуться с экономической рецессией, но она будет совсем незначительна.

Известно, что по данным американского министерства финансов госдолг США на начало октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам.