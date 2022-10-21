Маск спрогнозировал, как долго продлится рецессия в экономике США
2022-10-21
09:05
Илон Маск рассказал, как долго продлится рецессия в экономике Соединенных Штатах Америки.
В пятницу утром РИА Новости сообщили, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отвечая на вопросы пользователей в Twitter предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Америка может столкнуться с экономической рецессией, но она будет совсем незначительна.
Известно, что по данным американского министерства финансов госдолг США на начало октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам.
Опубликовано: Елена Калиновская
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