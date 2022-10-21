Опытные дачники объяснили, как картофельные очистки помогут поднять урожайность
2022-10-21
09:06
Огородники со стажем всю зиму накапливают кожуру от картофеля, потому что знают ценность такой подкормки для растений.
Такая подкормка способна заменить многие другие, и при этом ничего не стоить дачнику.
Есть несколько вариантов применения такого материала. К примеру, из отходов картофеля приготовить отвар.
Для этого нужно собрать кожуру, залить кипятком и дать настояться несколько суток. Потом очистки выбросить, а жидкую часть использовать для поливов растений дважды в месяц.
Особенно полезна такая подкормка для моркови, лука, чеснока и редиса.
Для второго способа очистки нужно высушить, затем измельчить - до состояния мелкой муки. Получившейся "мукой" посыпать грунт у корней растений. Таким образом можно хорошо подкормить малину или ежевику.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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