Опытные дачники объяснили, как картофельные очистки помогут поднять урожайность

Огородники со стажем всю зиму накапливают кожуру от картофеля, потому что знают ценность такой подкормки для растений.

Такая подкормка способна заменить многие другие, и при этом ничего не стоить дачнику.

Есть несколько вариантов применения такого материала. К примеру, из отходов картофеля приготовить отвар.

Для этого нужно собрать кожуру, залить кипятком и дать настояться несколько суток. Потом очистки выбросить, а жидкую часть использовать для поливов растений дважды в месяц.

Особенно полезна такая подкормка для моркови, лука, чеснока и редиса.

Для второго способа очистки нужно высушить, затем измельчить - до состояния мелкой муки. Получившейся "мукой" посыпать грунт у корней растений. Таким образом можно хорошо подкормить малину или ежевику.