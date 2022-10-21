Лукашенко поздравил жителей Беларуси с первым Днём отца в стране
2022-10-21
09:06
Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, поздравив их с празднованием Дня отца.
21 октября впервые в истории Беларуси отмечается день Отца, в связи с чем пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала поздравление граждан страны в Telegram-канале "Пул Первого".
По словам Лукашенко, Беларусь неизменно следует многовековому укладу консервативных ценностей, заключающихся в традиции, согласно которой отец является главой семейства и опорой государства.
Также Лукашенко напомнил, что именно отцы являются примером преданному служению своему народу, поскольку способны защить страну в периоды угрозы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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