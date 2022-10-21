Лукашенко поздравил жителей Беларуси с первым Днём отца в стране

Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, поздравив их с празднованием Дня отца.

21 октября впервые в истории Беларуси отмечается день Отца, в связи с чем пресс-служба Александра Лукашенко опубликовала поздравление граждан страны в Telegram-канале "Пул Первого".

По словам Лукашенко, Беларусь неизменно следует многовековому укладу консервативных ценностей, заключающихся в традиции, согласно которой отец является главой семейства и опорой государства.

Также Лукашенко напомнил, что именно отцы являются примером преданному служению своему народу, поскольку способны защить страну в периоды угрозы.