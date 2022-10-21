Немецкий оппозиционный политик Тино Крупалла уверен, что Берлин продолжит закупать поставляемый Россией газ, приобретая его у других государств.

21 октября представитель немецкой оппозиционной фракции "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла публично заявил, что Германия никогда не сможет заместить поставки российского газа, однако продолжает демонстративно от него отказываться в рамках западных санкций.

По мнению Крупаллы, Берлин всё равно продолжит закупку российского газа, но будет покупать его у других государств, которым Москвы поставляет данный энергоресурс по выгодным ценам.

Тино Крупалла прогнозирует, что, вероятнее всего, немецкое правительство будет приобретать закупаемый у России газ у таких стран как Китай и Турция.