Крупалла: Германия вынуждена покупать российский газ у других стран
2022-10-21
09:11
Немецкий оппозиционный политик Тино Крупалла уверен, что Берлин продолжит закупать поставляемый Россией газ, приобретая его у других государств.
21 октября представитель немецкой оппозиционной фракции "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла публично заявил, что Германия никогда не сможет заместить поставки российского газа, однако продолжает демонстративно от него отказываться в рамках западных санкций.
По мнению Крупаллы, Берлин всё равно продолжит закупку российского газа, но будет покупать его у других государств, которым Москвы поставляет данный энергоресурс по выгодным ценам.
Тино Крупалла прогнозирует, что, вероятнее всего, немецкое правительство будет приобретать закупаемый у России газ у таких стран как Китай и Турция.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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