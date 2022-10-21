Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы

Экс-президент России Дмитрий Медведев выступил с предложением к Илону Маску приехать в Москву 9 мая.

21 октября американский предприниматель Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева в Twitter, который иронично высказался об отставке премьер-министра Британии Лиз Трасс.

Маск ответил Медведеву, назвав его слова в отношении Трасс примером хорошего троллинга, после чего поинтересовался, как обстоят дела вооружённых сил России в городе Бахмут, являющимся центром Артёмовского направления спецоперации.

В ответ Дмитрий Медведев публично заявил, что приглашает Илона Маска посетить Москву в День Победы 9 мая с целью совместного празднования.