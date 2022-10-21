Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
2022-10-21
09:20
Экс-президент России Дмитрий Медведев выступил с предложением к Илону Маску приехать в Москву 9 мая.
21 октября американский предприниматель Илон Маск оценил шутку Дмитрия Медведева в Twitter, который иронично высказался об отставке премьер-министра Британии Лиз Трасс.
Маск ответил Медведеву, назвав его слова в отношении Трасс примером хорошего троллинга, после чего поинтересовался, как обстоят дела вооружённых сил России в городе Бахмут, являющимся центром Артёмовского направления спецоперации.
В ответ Дмитрий Медведев публично заявил, что приглашает Илона Маска посетить Москву в День Победы 9 мая с целью совместного празднования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
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