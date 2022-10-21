Орбан: Венгрия добилась исключения потолка цен на российский газ из санкций ЕС

2022-10-21

09:25

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его страна добилась невключения потолка цен на газ из России в санкционные списки Евросоюза.

Утром 21 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично заявил, что постпред Венгрии в ЕС добился того, что в случае решения Европейского союза о новых санкциях против России, установление потолка цен на российский газ не будет включено в санкционные списки.

Примечательно, что Венгрия является единственной страной европейского содружества, которая систематически блокирует многие санкции Евросоюза в отношении России.

Сам Орбан утверждает, что поддержка антироссийских санкционных мер невыгодна для Венгрии, поскольку именно Россия поставляет в страну дешёвый газ, что укрепляет энергетическую безопасность венгерского государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей








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