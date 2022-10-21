Орбан: Венгрия добилась исключения потолка цен на российский газ из санкций ЕС
2022-10-21
09:25
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что его страна добилась невключения потолка цен на газ из России в санкционные списки Евросоюза.
Утром 21 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично заявил, что постпред Венгрии в ЕС добился того, что в случае решения Европейского союза о новых санкциях против России, установление потолка цен на российский газ не будет включено в санкционные списки.
Примечательно, что Венгрия является единственной страной европейского содружества, которая систематически блокирует многие санкции Евросоюза в отношении России.
Сам Орбан утверждает, что поддержка антироссийских санкционных мер невыгодна для Венгрии, поскольку именно Россия поставляет в страну дешёвый газ, что укрепляет энергетическую безопасность венгерского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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