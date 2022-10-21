Ани Лорак презентовала новую песню «Лабиринт»
2022-10-21
09:31
У певицы не было премьерных композиций с февраля нынешнего года, одни встретили ее с восторгом, другие раскритиковали.
Ани Лорак дуэтом с Артемом Качером выпустила в начале февраля 2022-го песню «Материк», который стал летним хитом. Но после начала спецоперации певица исчезла из поля зрения поклонников, сообщает КП.
А 17 сентября артистка заявила о себе в сторис журналистки Алены Жигаловой. Тогда стало известно, что Лорак планирует концерты в Европе, но в итоге ее тур был отменен.
Еще через два дня, 19 октября, на своей странице в соцсети Ани выложила отрывок из клипа, сопроводив его короткой подписью: «21/10» – это дата выхода сингла «Лабиринт».
Фанаты звезды разразились восторженными восклицаниями. Положительно оценил трек и композитор, автор песен для многих российских звезд Олег Влади.
Но под постом песни «Лабиринт» есть и негативные комментарии. В основном - от соотечественники народной артистки Украины. Им не понравилось, что Ани выпустила песню на русском языке.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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