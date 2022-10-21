Daily Mail: депутаты консервативной партии накричали на Трасс перед отставкой

Издание Daily Mail рассказало о подробностях процесса отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

В пятницу газета Daily Mail сообщила, что 20 октября Лиз Трасс писала тревожные сообщения своим друзьям в четыре часа утра, где сообщала, что опасается своего увольнения.

Уже в полдень 20 октября Трасс прибыла в британский парламент, где члены консервативной партии Тори не стесняясь накричали на премьер-министра, заявив, что она устроила "бардак" в правительстве и должна уйти в отставку.

По мнению аналитиков Daily Mail, после вчерашнего скандала в британском парламенте члены Тори вряд ли смогут стать премьер-министром Великобритании в ближайшее время.