Daily Mail: депутаты консервативной партии накричали на Трасс перед отставкой
2022-10-21
09:32
Издание Daily Mail рассказало о подробностях процесса отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.
В пятницу газета Daily Mail сообщила, что 20 октября Лиз Трасс писала тревожные сообщения своим друзьям в четыре часа утра, где сообщала, что опасается своего увольнения.
Уже в полдень 20 октября Трасс прибыла в британский парламент, где члены консервативной партии Тори не стесняясь накричали на премьер-министра, заявив, что она устроила "бардак" в правительстве и должна уйти в отставку.
По мнению аналитиков Daily Mail, после вчерашнего скандала в британском парламенте члены Тори вряд ли смогут стать премьер-министром Великобритании в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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