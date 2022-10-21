Минфин Турции: Анкара может покупать нефть у России без участия Запада
2022-10-21
09:42
Пресс-служба турецкого Министерства финансов сообщила о способности Турции приобретать российскую нефть без западного посредничества.
Утром 21 октября Министерство финансов Турции опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что Анкара в состоянии приобретать нефть у России без посредничества коллективного Запада в виде актов финансирования или страхования.
Накануне турецкий президент Тайип Эрдоган также заявил, что вместе с Владимиром Путиным он договорился о постройке крупнейшего в Европе газового хаба в Турции.
По словам Эрдогана, новое турецкого газохранилище может стать пунктом накопления и распределения российского газа между другими европейскими странами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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