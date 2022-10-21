Минфин Турции: Анкара может покупать нефть у России без участия Запада

Пресс-служба турецкого Министерства финансов сообщила о способности Турции приобретать российскую нефть без западного посредничества.

Утром 21 октября Министерство финансов Турции опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что Анкара в состоянии приобретать нефть у России без посредничества коллективного Запада в виде актов финансирования или страхования.

Накануне турецкий президент Тайип Эрдоган также заявил, что вместе с Владимиром Путиным он договорился о постройке крупнейшего в Европе газового хаба в Турции.

По словам Эрдогана, новое турецкого газохранилище может стать пунктом накопления и распределения российского газа между другими европейскими странами.