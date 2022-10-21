Посол Индонезии высказался о возможности встречи Путина и Байдена на G20
2022-10-21
09:53
Хосе Антонио Морато Таварес рассказал о готовности Индонезии организовать встречу Байдена и Путина.
В интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что если президент России Владимир Путин захочет встретиться с лидером США Джо Байденом на площадке саммита G20, то Джакарта готова содействовать в организации этих переговоров.
"Индонезия в величайшим энтузиазмом отнеслась бы к такой встрече. Во время военного конфликта между Вьетнамом и Камбоджей именно в Джакарте проходили мирные переговоры", - сказал дипломат.
Таварес рассказал, что президенту России Владимиру Путину направлено официальное приглашение официальное приглашение для участие в саммите "Большой двадцатки" в Джакарте, оно официального ответа пока не последовало.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней