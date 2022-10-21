Посол Индонезии высказался о возможности встречи Путина и Байдена на G20

Хосе Антонио Морато Таварес рассказал о готовности Индонезии организовать встречу Байдена и Путина.

В интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что если президент России Владимир Путин захочет встретиться с лидером США Джо Байденом на площадке саммита G20, то Джакарта готова содействовать в организации этих переговоров.

"Индонезия в величайшим энтузиазмом отнеслась бы к такой встрече. Во время военного конфликта между Вьетнамом и Камбоджей именно в Джакарте проходили мирные переговоры", - сказал дипломат.

Таварес рассказал, что президенту России Владимиру Путину направлено официальное приглашение официальное приглашение для участие в саммите "Большой двадцатки" в Джакарте, оно официального ответа пока не последовало.