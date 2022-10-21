Медведев и Маск обсудили ситуацию на фронте, миллиардер приглашен на 9 мая

Твит заместителя секретаря Совбеза России Дмитрия Медведева по случаю отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стал одним из самых популярных, что привлекло внимание нового владельца Твиттера Илона Маска.

Медведев коротко попрощался с Лиз Трасс: «До свидания @trussliz, поздравляю с салатом».

Между политиком и миллиардером состоялось короткое общение. Маск оценил ненавязчивый тролинг: «Весьма хороший троллинг, если честно». А затем спросил, как дела в Бахмуте.

Медведев отреагировал на вопрос приглашением миллиардера на День Победы в Москву.