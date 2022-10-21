Посол Индонезии высказался о перспективах вступления страны в БРИКС
2022-10-21
10:03
Хосе Антонио Морато Таварес рассказал о преимуществах вступления Индонезии в БРИКС
В интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Джакарта видит в формате сотрудничества БРИКС ряд преимуществ, что делает его привлекательным для страны.
"Индонезия быстро развивается, также как Индия и Россия. Поэтому идея форума и сотрудничества с этими странами весьма благоприятна", - сказал дипломат.
Таварес особо отметил банко развития БРИКС, созданного для активизации сотрудничества между странами-участниками соглашения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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