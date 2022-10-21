Небати: Турция сможет сама закупать российскую нефть без участия Запада
2022-10-21
10:16
В Анкаре заявили, что могут закупать российскую нефть без финансирования Запада.
21 октября РИА Новости сообщили, что министр казначейства и финансов Нуреддин Небати в интервью газете The Wall Street Journal во время своего недавнего визита в США заявил, что Турция самостоятельно может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования.
Небати утверждает, что правительство Турции намерено предпринять необходимые шаги для удовлетворения собственных потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов самой страны - говорится на странице газеты.
Министр подчеркнул, что правительство намерено осуществить экономические преобразования, которые превратят Турцию в производственный центр.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Букмекеры Британии назвали Бориса Джонсона фаворитом на пост премьера
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней