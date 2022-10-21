Небати: Турция сможет сама закупать российскую нефть без участия Запада

В Анкаре заявили, что могут закупать российскую нефть без финансирования Запада.

21 октября РИА Новости сообщили, что министр казначейства и финансов Нуреддин Небати в интервью газете The Wall Street Journal во время своего недавнего визита в США заявил, что Турция самостоятельно может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования.

Небати утверждает, что правительство Турции намерено предпринять необходимые шаги для удовлетворения собственных потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов самой страны - говорится на странице газеты.

Министр подчеркнул, что правительство намерено осуществить экономические преобразования, которые превратят Турцию в производственный центр.