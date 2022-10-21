Бывший особняк Брэда Питта в Малибу на фоне скандала с Анджелиной Джоли продали за 45 миллионов долларов

В шикарном доме, который прописался в элитном районе на вершине горы, есть четыре спальни и такое же количество ванных комнат.

Дом Брэда Питта в Малибу, которым актер владел вместе со своей тогда еще женой Анджелиной Джоли, продан за 45 миллионов долларов, сообщает 5-tv.ru.

Пара владела им в 2000-е годы, затем его приобрели Виктория Джексон с мужем. А сейчас у шикарного особняка опять новые хозяева: предприниматели Йенс и Эмма Греде.

Коттедж расположен в одном из самых живописных районов города, на вершине холма. В нем 4 спальни и столько же ванных. Площадь дома — порядка 380 квадратных метров. Недавно здание пережило ремонт.

Сделка купли-продажи состоялась на фоне очередного витка в многолетнем конфликте Брэда и Анджелины. Еще в феврале артист подал в суд на бывшую жену, обвинив ее в нарушении соглашения, согласно которому она не должна была продавать свою долю в винодельне во Франции.

А Джоли обнародовала письмо, отправленное экс-супругу еще в начале 2021 года, в котором просила артиста самому приобрести ее долю в винодельне либо продать ее заинтересованным лицам, потому что больше не хочет обладать бизнесом, который сломал их семью.

Брэд Питт проигнорировал письменное обращение. И, когда актриса все же избавилась от акций, хочет разобраться с ней через суд.