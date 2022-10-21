Daily Star: на здании парламента Великобритании появилось изображение салата, «победившего» Лиз Трасс

Британское издание рассказало о появлении на здании парламента Великобритании салата, «победившего» Лиз Трасс

Изображение ставшего "легендарным" салата, "переигравшего" британского премьер-министра Лиз Трасс появилось на здании парламента в Лондоне, пишет издание Daily Star.

Салат-латук стал героем интернет-мемов после того, как английские букмекерские конторы стали принимать ставки на то, что премьер-министр Лиз Трасс уйдет в отставку быстрее, чем разложится кулинарное блюдо (через 35 дней).

В итоге салат "победил" с огромным отрывом, так как Трасс подала в отставку уже на 6 день "соревнований".