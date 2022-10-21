Еще трех погибших при падении самолета Су-34 похоронят в Ейске

В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении военного самолета в Ейске.

21 октября РИА Новости сообщили, что представитель администрации Ейского района Кубани сообщил о том, что похороны еще трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище.

Ранее сообщалось, что в понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске во дворе жилого дома, в результате распространившегося пожара погибли 15 человек, пострадали 26.