Еще трех погибших при падении самолета Су-34 похоронят в Ейске
2022-10-21
10:47
В Ейске похоронят еще трех погибших при крушении военного самолета в Ейске.
21 октября РИА Новости сообщили, что представитель администрации Ейского района Кубани сообщил о том, что похороны еще трех погибших в результате падения истребителя во двор жилого дома в Ейске, пройдут в пятницу на новом городском кладбище.
Ранее сообщалось, что в понедельник при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске во дворе жилого дома, в результате распространившегося пожара погибли 15 человек, пострадали 26.
Опубликовано: Елена Калиновская
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