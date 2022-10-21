Лукашенко запретил продавать Украине беспилотники белорусского производства
2022-10-21
10:50
Александр Лукашенко поручил не продавать Киеву беспилотные летательные аппараты, созданные в Беларуси.
В пятницу Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом на военный полигон недалеко от Барановичей, где ознакомился с первыми белорусскими военными беспилотниками, оценив первую серию выпуска БПЛА.
По словам Лукашенко, сделанные в Беларуси беспилотники должны продемонстрировать свою эффективность в случае вовлечения белорусской армии в военный конфликт.
Также Александр Лукашенко заявил, что белорусские дроны можно продавать всем желающим странам, однако их появление в Украине нежелательно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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