NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах

2022-10-21

10:58

Американский телеканал рассказал об оправдательном приговоре, вынесенном присяжными в отношении Кевина Спейси.

NBC News сообщил, что голливудского актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах, признали не виновным. Соответствующее решение принял суд Манхеттена.

"Решением суда присяжных Кевин Спейси признан не виновным", - заявил телеканал.

Известный голливудский актер попал в эпицентр скандала после того, как был обвинен Энтони Рэппом в сексуальных домогательствах. Рэпп заявил, что Кевин Спейси приставал к нему, будучи пьяным.

Актер утверждает, что не помнит такого эпизода, однако принес Реппу свои извинения.

Опубликовано: Максим Алексеев








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