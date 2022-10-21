NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
2022-10-21
10:58
Американский телеканал рассказал об оправдательном приговоре, вынесенном присяжными в отношении Кевина Спейси.
NBC News сообщил, что голливудского актера Кевина Спейси, обвиняемого в сексуальных домогательствах, признали не виновным. Соответствующее решение принял суд Манхеттена.
"Решением суда присяжных Кевин Спейси признан не виновным", - заявил телеканал.
Известный голливудский актер попал в эпицентр скандала после того, как был обвинен Энтони Рэппом в сексуальных домогательствах. Рэпп заявил, что Кевин Спейси приставал к нему, будучи пьяным.
Актер утверждает, что не помнит такого эпизода, однако принес Реппу свои извинения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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NBC News: актер Кевин Спейси оправдан по делу о сексуальных домогательствах
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