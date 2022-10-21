Экс-супруг Пелагеи Телегин намерен уменьшить размер алиментов на дочь через суд
2022-10-21
10:59
Хоккеист Иван Телегин намерен в судебном порядке уменьшить размер алиментов на свою дочь, которая проживает с его бывшей женой, певицей Пелагеей.
Хоккеист Иван Телегин планирует уменьшить размер алиментов на своего ребёнка, проживающего с матерью, экс-супругой спортсмена, певицей Пелагеей. В настоящее время у него высчитывают 1/4 его дохода на содержание ребёнка.
Телегин и Пелагея официально расстались в 2019 году. Разбирательства в суде между бывшими возлюбленными продолжаются до сей поры.
Хоккеист желает урезать размер алиментов дочке, о чём информирует "Пятый канал" со ссылкой на пресс-служба Никулинского суда столицы.
Пелагея пока никаких комментариев по поводу не давала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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