Экс-супруг Пелагеи Телегин намерен уменьшить размер алиментов на дочь через суд

Хоккеист Иван Телегин намерен в судебном порядке уменьшить размер алиментов на свою дочь, которая проживает с его бывшей женой, певицей Пелагеей.

Хоккеист Иван Телегин планирует уменьшить размер алиментов на своего ребёнка, проживающего с матерью, экс-супругой спортсмена, певицей Пелагеей. В настоящее время у него высчитывают 1/4 его дохода на содержание ребёнка.

Телегин и Пелагея официально расстались в 2019 году. Разбирательства в суде между бывшими возлюбленными продолжаются до сей поры.

Хоккеист желает урезать размер алиментов дочке, о чём информирует "Пятый канал" со ссылкой на пресс-служба Никулинского суда столицы.

Пелагея пока никаких комментариев по поводу не давала.