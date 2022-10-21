Рейтинг Консервативной партии Великобритании резко упал после отставки Лиз Трасс

Поддержка консервативной партии упала до самой низкой отметки за всю историю проведения опросов.

Опрос общественного мнения, проведенного People Polling, показал, что после заявления об отставке Лиз Трасс доверие жителей Великобритании к правящей в стране Консервативной парти упал до 14%. Это самый худший показатель для тори за всю историю проведения подобных опросов, утверждают в организации.

Данные опросов свидетельствуют, что в случае проведения досрочных выборов в британский парламент, оппозиционная Лейбористская партия получила бы 53% голосов.