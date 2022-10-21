Рейтинг Консервативной партии Великобритании резко упал после отставки Лиз Трасс
2022-10-21
11:18
Поддержка консервативной партии упала до самой низкой отметки за всю историю проведения опросов.
Опрос общественного мнения, проведенного People Polling, показал, что после заявления об отставке Лиз Трасс доверие жителей Великобритании к правящей в стране Консервативной парти упал до 14%. Это самый худший показатель для тори за всю историю проведения подобных опросов, утверждают в организации.
Данные опросов свидетельствуют, что в случае проведения досрочных выборов в британский парламент, оппозиционная Лейбористская партия получила бы 53% голосов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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