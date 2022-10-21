SHAMAN и Гагарина стали самыми высокооплачиваемыми артистами РФ
2022-10-21
11:27
Топ-10 самых "дорогих" России опубликован в Сети. Лидером списка стал молодой исполнитель SHAMAN, за ним следует Полина Гагарина.
Рейтинг самых востребованных в стране артистов появился в Сети.
Первое место занял певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а второе - Полина Гагарина.
SHAMAN за выступление просит 55 000 евро. Интересно, что в начале 2022 года исполнителя знали только в узких кругах, как участника проекта "Голос" на Первом канале телевидения.
В настоящее же время артист по сумме гонорара обогнал даже рэпера Басту, о чём информирует kp.ru со ссылкой на event-агентства.
Гагарина также получает 55 000 евро за одно выступление.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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