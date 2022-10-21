SHAMAN и Гагарина стали самыми высокооплачиваемыми артистами РФ

Топ-10 самых "дорогих" России опубликован в Сети. Лидером списка стал молодой исполнитель SHAMAN, за ним следует Полина Гагарина.

Рейтинг самых востребованных в стране артистов появился в Сети.

Первое место занял певец Ярослав Дронов (SHAMAN), а второе - Полина Гагарина.

SHAMAN за выступление просит 55 000 евро. Интересно, что в начале 2022 года исполнителя знали только в узких кругах, как участника проекта "Голос" на Первом канале телевидения.

В настоящее же время артист по сумме гонорара обогнал даже рэпера Басту, о чём информирует kp.ru со ссылкой на event-агентства.

Гагарина также получает 55 000 евро за одно выступление.