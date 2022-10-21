Картаполов: десять тысяч мобилизованных россиян вернулись домой

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о возращении домой почти десяти тысяч мобилизованных граждан России.

21 октября член Государственной думы РФ Андрей Картаполов сообщил, что спустя месяц от указа Владимира Путина от 21.01.22 о частичной мобилизации в России около десяти тысяч мобилизованных граждан были возвращены домой.

По словам Картаполова, причиной репатриации мобилизованных россиян в гражданскую среду являются совершенно разные причины, не всегда сопряжённые с ошибками мобилизационных комиссий при военных комиссариатах.

Примечательно, что днём ранее Владимир Путин лично посетил мобилизованных на полигоне в Рязанской области вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу.