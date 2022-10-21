Картаполов: десять тысяч мобилизованных россиян вернулись домой
2022-10-21
11:39
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о возращении домой почти десяти тысяч мобилизованных граждан России.
21 октября член Государственной думы РФ Андрей Картаполов сообщил, что спустя месяц от указа Владимира Путина от 21.01.22 о частичной мобилизации в России около десяти тысяч мобилизованных граждан были возвращены домой.
По словам Картаполова, причиной репатриации мобилизованных россиян в гражданскую среду являются совершенно разные причины, не всегда сопряжённые с ошибками мобилизационных комиссий при военных комиссариатах.
Примечательно, что днём ранее Владимир Путин лично посетил мобилизованных на полигоне в Рязанской области вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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