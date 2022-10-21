Садоводы со стажем подсказали, чем подкормить смородину на зиму, чтобы собрать потом шикарный урожай

Этот ягодный кустарник нуждается в органике, а еще в фосфоре и калии, которые также пойдут на развитие корней и новых плодовых почек.

В осенний период ягодным кустарникам нужна подкормка. Самое время ее провести тогда, когда сформировались полноценные почки.

Чтобы сформировать новые побеги и корни, смородине нужна органика. А еще - фосфор и калий, которые также пойдут на развитие корней и новых плодовых почек.

В качестве органики подойдет компост (даже если он не совсем перепревший). В качестве фосфорно-калийной подкормки можно внести просеянную золу (стакан на куст) либо использовать суперфосфат, лучше двойной (20-50 грамм на куст).

Сначала высыпать золу, чтобы она как можно меньше попала на листья, потом компост - тогда золу не надо заделывать в почву. Если компоста мало, заделать его на глубину 3-5 см. После этого по инструкции развести любой биопрепарат, и пролить компост.

Такая несложная процедура повысит урожайность растения, и с каждого куста удастся получить не менее ведра ягод.