Bloomberg: Белый дом намерен проверить сделки Илона Маска на угрозы нацбезопасности

Администрация Джо Байдена намерена проверить сделки миллиардера Илона Маска на угрозы национальной безопасности США.

21 октября информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщило о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует провести проверку сделок главы SpaceX и Tesla Илона Маска на угрозы нацбезопасности из-за его позиции по украинскому вопросу.

Отмечается, что Белый дом обеспокоен недавним заявлением Маска о прекращении финансирования услуг Starlink для Украины и серии твитов, где американский миллиардер выразил дружественную позицию по отношению к России.