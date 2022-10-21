Bloomberg: Белый дом намерен проверить сделки Илона Маска на угрозы нацбезопасности
2022-10-21
12:00
Администрация Джо Байдена намерена проверить сделки миллиардера Илона Маска на угрозы национальной безопасности США.
21 октября информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщило о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует провести проверку сделок главы SpaceX и Tesla Илона Маска на угрозы нацбезопасности из-за его позиции по украинскому вопросу.
Отмечается, что Белый дом обеспокоен недавним заявлением Маска о прекращении финансирования услуг Starlink для Украины и серии твитов, где американский миллиардер выразил дружественную позицию по отношению к России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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