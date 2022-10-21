Лукашенко ознакомился с первыми белорусскими беспилотниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с первыми отечественными беспилотниками на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

21 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ознакомился с первыми моделями отечественных беспилотных авиационных комплексов.

Среди представленных белорусскому лидеру моделей были как беспилотники-разведчики, так и ударные комплексы, а также уникальный разведывательно-ударный беспилотный вертолет, не имеющий аналогов во всё мире.

Лукашенко отметил, что если продемонстрированные белорусские беспилотники на деле окажутся лишь «показухой», то это закончится плачевно для председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Александра Пандуса.