Илон Маск планирует сократить 75% сотрудников Twitter, если он возглавит компанию

Илон Маск сообщил потенциальным инвесторам, что планирует уволить почти 75% сотрудников Twitter в рамках своей сделки по приобретению социальной медиа-компании, сообщила в четверг газета Washington Post.

Согласно отчету, в котором цитируются интервью и документы, в ближайшие месяцы ожидается сокращение рабочих мест независимо от того, кто владеет компанией.

Напомним, что Twitter был втянут в судебную тяжбу с миллиардером в течение нескольких месяцев после того, как Маск попытался отказаться от сделки по поглощению стоимостью 44 миллиарда долларов, прежде чем в начале этого месяца изменить курс и заявить, что он все-таки пойдет на это.