Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов
2022-10-21
12:12
Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.
Свою вину эти подростки осознают и просят прощения. Но по мнению Кадырова, наказание надо будет понести.
Все подростки заявили, что были завербованы украинскими националистами под угрозой смерти.
Все пятеро рассказывают, что путем фото- и видеофиксации передавали украинской стороне в запорожском секторе данные наших позиций. В результате по их наводке ранее были обстреляны позиции союзных войск. Только чудом никто из военнослужащих не пострадал.
Сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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