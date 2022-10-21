Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов

Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.

Свою вину эти подростки осознают и просят прощения. Но по мнению Кадырова, наказание надо будет понести.

Все подростки заявили, что были завербованы украинскими националистами под угрозой смерти.

Все пятеро рассказывают, что путем фото- и видеофиксации передавали украинской стороне в запорожском секторе данные наших позиций. В результате по их наводке ранее были обстреляны позиции союзных войск. Только чудом никто из военнослужащих не пострадал.

Сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.