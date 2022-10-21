Премьер-министр Эстонии предложила ЕС ввести новые санкции против России
2022-10-21
12:24
Кая Калла предложила Европейскому союзу новые варианты санкций против Российской Федерации.
Премьер-министр Эстонии Кая Калла предложила Европейскому союзу новые варианты санкций против Российской Федерации.
"Мы предложили новые санкции против Москвы, но с каждым разом становится все сложнее, так как у нас осталось не так много инструментов давления на Россию", - сказала она.
Кайя Каллас подчеркнула, что полностью поддерживает идею создания специального трибунала для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов
Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Министры обороны США и Индонезии обсудили вопросы военного сотрудничества
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Frankfurter Allgemeine: канцлер ФРГ Шольц призвал к единству на фоне противостояния с Россией
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней