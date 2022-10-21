Премьер-министр Эстонии предложила ЕС ввести новые санкции против России

2022-10-21

12:24

Кая Калла предложила Европейскому союзу новые варианты санкций против Российской Федерации.

Премьер-министр Эстонии Кая Калла предложила Европейскому союзу новые варианты санкций против Российской Федерации.

"Мы предложили новые санкции против Москвы, но с каждым разом становится все сложнее, так как у нас осталось не так много инструментов давления на Россию", - сказала она.

Кайя Каллас подчеркнула, что полностью поддерживает идею создания специального трибунала для расследования военных преступлений российской армии на территории Украины.

Опубликовано: Максим Алексеев








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