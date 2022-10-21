Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал проведение «телефонной дипломатии» с Путиным и Зеленским.

21 октября президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган в пресс-релизе заявил о том, что намерен в ближайшее время провести «телефонную дипломатию» с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по украинскому вопросу.

Эрдоган утверждает, что президент России Путин «гораздо мягче и более открыт для переговоров» с главой киевского режима Зеленским, чем прежде.