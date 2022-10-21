В России появилась онлайн-услуга по инсценировке собственных похорон
2022-10-21
12:28
Организатор инициативы Екатерина Преображенская пояснила, что церемония должна помочь человеку в борьбе с выгоранием.
Как сообщает основатель компании Prekated Екатерина Преображенская, им поступило множество заявок от желающих по всей стране. Стоимость данной услуги 399 тысяч рублей.
Преображенская также предлагает услугу и в офлайне. Погребение будет происходить на кладбище в Санкт-Петербурге. Заказчик данной услуги проведет в могиле от 20 до 60 минут. Стоимость мероприятия составит два миллиона рублей. По завершению церемонии гроб клиенту оставят на память. Преображенская заявила, что псевдопогребение можно организовать и в Москве.
Мне потенциальные клиенты такое рассказывали про личные кризисы, что я вообще не знаю, как они дожили до этого дня. Они не живут, выживают, и очень хотят перезагрузки. Чувствуют себя одинокими, не понимают, как действовать в условиях неопределенности, с несовершенством мира не могут справиться.
Комментриует Екатерина, идею проведение псевдопохорон.
Для похорон будет создан специальный антураж, который обговаривается персонально с каждым человеком.
Например, музыка, свечи, написание завещания, чтобы человек смог отпустить травмирующий опыт и смог начать новую жизнь.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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