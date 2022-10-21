МИД Ирана призвал своих граждан отказаться от поездок в Украину
2022-10-21
12:33
Иранский МИД обратился к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Украину.
21 октября иранское издание Mehr News Agency опубликовало заявление Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран к гражданам страны.
МИД Ирана призвал своих граждан воздержаться от поездок на территорию Украины из-за существенного роста нестабильности в регионе ввиду российско-украинского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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МИД Ирана призвал своих граждан отказаться от поездок в Украину
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