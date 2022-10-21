Экс-муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин хочет сократить размер алиментов на ребенка

По решению суда ему приходится выплачивать на содержание дочери четверть своего дохода, спортсмен рассчитывает уменьшить эту сумму до шестой части.

Хоккеист Иван Телегин подал заявление в суд, чтобы уменьшить суммы алиментов на своего ребёнка, сообщает Кadara.ru.

Их тяжба с Пелагеей после развода длится не первый год. Бывшая жена спортсмена ранее отстояла в суде назначение довольствия, которое эквивалентно четверти дохода спорстмена.

Телегин, в свою очередь, обратился в соответствующую инстанцию Москвы, чтобы добиться сокращения алиментов до одной шестой своей зарплаты. По каким причинам Телегин хочет сократить выплаты на ребенка, неизвестно.

Как напоминает издание, Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016-м году. Через год у них родилась дочь Таисия.

А через три года пара решила разойтись, но официально певица подала на развод в 2020-м году. После этого звёздного отца суд обязал материально поддерживать ребёнка алиментами.