Politico: Польша предложила ЕС запретить сотрудничество с Россией в ядерной сфере
2022-10-21
12:53
Американское издание рассказало о предложении Польши для ЕС о введении запрета на сотрудничество с Россией в ядерной сфере.
Американское издание Politico сообщило о предложении Польши для ЕС ввести полный запрет на сотрудничество с Россией в ядерной сфере.
"Предлагается ввести запрет на сотрудничество в вопросах ядерной энергетики, а также технологий", - говорится в публикации.
Politico сообщает, что данный вопрос может быть внесен на обсуждение уже 21 октября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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