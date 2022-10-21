Politico: Польша предложила ЕС запретить сотрудничество с Россией в ядерной сфере

2022-10-21

12:53

Американское издание рассказало о предложении Польши для ЕС о введении запрета на сотрудничество с Россией в ядерной сфере.

Американское издание Politico сообщило о предложении Польши для ЕС ввести полный запрет на сотрудничество с Россией в ядерной сфере.

"Предлагается ввести запрет на сотрудничество в вопросах ядерной энергетики, а также технологий", - говорится в публикации.

Politico сообщает, что данный вопрос может быть внесен на обсуждение уже 21 октября.

Опубликовано: Максим Алексеев








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