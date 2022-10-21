Politico: Украина нашли три источника финансирования услуг Starlink

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нашёл три источника финансирования услуг Starlink для ВСУ и правительства страны.

21 октября американское издание Politico, ссылаясь на главу Министерства обороны Украины Алексея Резникова, сообщило о прогрессе в вопросе поиска нового источника финансирования спутникового интернета Starlink для киевского режима.

Резников утверждает, что в настоящее время украинские власти смогли договориться о помощи в оплате услуг Starlink с Пентагоном, Евросоюзом и частными спонсорами.

Также Ризников сообщил, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ведёт личные переговоры с главой компании SpaceX Илоном Маском о возможном варианте выхода из ситуации, которая возникла с оплатой терминалов.