Politico: Украина нашли три источника финансирования услуг Starlink
2022-10-21
12:55
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нашёл три источника финансирования услуг Starlink для ВСУ и правительства страны.
21 октября американское издание Politico, ссылаясь на главу Министерства обороны Украины Алексея Резникова, сообщило о прогрессе в вопросе поиска нового источника финансирования спутникового интернета Starlink для киевского режима.
Резников утверждает, что в настоящее время украинские власти смогли договориться о помощи в оплате услуг Starlink с Пентагоном, Евросоюзом и частными спонсорами.
Также Ризников сообщил, что министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ведёт личные переговоры с главой компании SpaceX Илоном Маском о возможном варианте выхода из ситуации, которая возникла с оплатой терминалов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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