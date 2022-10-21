Лолита расстроила поклонников новым образом

Певица Лолита Милявская предстала в новом образе, который не понравился подписчикам, посоветовавшим знаменитости обратиться к стилисту.

На этот раз исполнительница Лолита Милявская надела роскошные брюки, усыпанные блестками, синюю кофту и белую шубу. Образ шокировал фанатов.

Ролик, где звезда сцены появилась в необычном виде, опубликован в соцсетях певицы.

Подписчики отметили, что брюки сидят на артистке негармонично. Особо обеспокоенные поклонники дали совет Милявской обратиться к стилисту.

Оказалось, стилист у Лолиты имеется, Это Игорь Разгуляев.