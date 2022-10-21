Лолита расстроила поклонников новым образом
2022-10-21
13:06
Певица Лолита Милявская предстала в новом образе, который не понравился подписчикам, посоветовавшим знаменитости обратиться к стилисту.
На этот раз исполнительница Лолита Милявская надела роскошные брюки, усыпанные блестками, синюю кофту и белую шубу. Образ шокировал фанатов.
Ролик, где звезда сцены появилась в необычном виде, опубликован в соцсетях певицы.
Подписчики отметили, что брюки сидят на артистке негармонично. Особо обеспокоенные поклонники дали совет Милявской обратиться к стилисту.
Оказалось, стилист у Лолиты имеется, Это Игорь Разгуляев.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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