Бирол: Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
2022-10-21
13:11
Глава МЭА заявил, что Россия навсегда потеряла рынок нефти и газа в Европе.
В пятницу днем РИА Новости сообщили ,что Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в эфире итальянскому телеканалу Rainews24 сообщил, что по его мнению Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, несмотря на высокие цены на газ и нефть.
Бирол утверждает, что три четверти экспорта природного газа и 55% нефти из России поступало в Европу и это был очень важный и надежный клиент, которого Россия потеряла навсегда.
По словам директора МЭА, Россия постарается найти новых клиентов, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами так, как российские месторождения сложны с точки зрения разработки и нуждаются в технологиях и инвестициях.
Опубликовано: Елена Калиновская
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