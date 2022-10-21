Бирол: Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

Глава МЭА заявил, что Россия навсегда потеряла рынок нефти и газа в Европе.

В пятницу днем РИА Новости сообщили ,что Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в эфире итальянскому телеканалу Rainews24 сообщил, что по его мнению Россия несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, несмотря на высокие цены на газ и нефть.

Бирол утверждает, что три четверти экспорта природного газа и 55% нефти из России поступало в Европу и это был очень важный и надежный клиент, которого Россия потеряла навсегда.

По словам директора МЭА, Россия постарается найти новых клиентов, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами так, как российские месторождения сложны с точки зрения разработки и нуждаются в технологиях и инвестициях.