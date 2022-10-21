Российские ученые разработали проект космической рекламы

Специалисты Космического центра Сколковского института науки и технологий и МФТИ рассчитали, будет ли прибыльна реклама из космоса.

Сколтех разработал собственные малые спутники, и в августе 2022 года они были успешно отправлены на околоземную орбиту с космодрома Байконур. Об этом специалисты института рассказали в своем отчёте.

По словам ученых, они придумали новый проект — его называют рекламной космической миссией.

С Земли это будет выглядеть как яркое созвездие в форме логотипа компании.

Бюджет такой рекламы может достигать десятков миллионов долларов. Стоимость будет зависеть от времени нахождения на орбите и размера охватываемых территорий.

По словам исследователей, уже есть несколько стартапов, которые интересуются данной технологией.