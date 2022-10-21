Российские ученые разработали проект космической рекламы
2022-10-21
13:22
Специалисты Космического центра Сколковского института науки и технологий и МФТИ рассчитали, будет ли прибыльна реклама из космоса.
Сколтех разработал собственные малые спутники, и в августе 2022 года они были успешно отправлены на околоземную орбиту с космодрома Байконур. Об этом специалисты института рассказали в своем отчёте.
По словам ученых, они придумали новый проект — его называют рекламной космической миссией.
С Земли это будет выглядеть как яркое созвездие в форме логотипа компании.
Бюджет такой рекламы может достигать десятков миллионов долларов. Стоимость будет зависеть от времени нахождения на орбите и размера охватываемых территорий.
По словам исследователей, уже есть несколько стартапов, которые интересуются данной технологией.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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