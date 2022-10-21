Сальдо: в Херсоне начали запускать отопление

Врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что в Херсоне продолжают работать все службы и медики

21 октября РИА Новости сообщили, что врио губернатора региона Владимир Сальдо эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что все службы в Херсоне продолжают работать, можно получить медицинскую помощь, уже запущено отопление в больницах, котельные готовы обеспечивать отопление в городе.

Ранее Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда желающих жителей Херсона в другие регионы России, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов.