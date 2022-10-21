Владимир Путин рассказал о решении проблемы алкоголизма в России

2022-10-21

13:52

Президент Российской Федерации высказался о решении проблемы алкоголизма в России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о решении проблемы алкоголизма в России. Глава государства убежден в том, что запретительные меры непродуктивны. Необходимо создать людям условия для саморазвития, сказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что алкоголизм можно победить, и в России принимаются все меры для решения этой проблемы.

Опубликовано: Максим Алексеев








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